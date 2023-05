Santi Maratea explicó por qué no puede poner en un plazo fijo el dinero de la colecta de Independiente

El influencer, Santiago Maratea, que se puso al frente de una colecta para poder cubrir la deuda que tiene Independiente, actualizó a través de sus redes sociales, el monto total que lleva recaudado: más de $700 millones, cifra que representa el 50% de lo adeudado de la institución de Avellaneda con el América de México.

image.png

Sin embargo, a medida que crece esta movida, crecen los interrogantes. Uno de ellos es por qué no invierte la plata y gana aún más dinero con los intereses que podría generar.

La recaudación se hace a través de una cuenta de Mercado Pago, sistema que permite poner el dinero en una suerte de plazo fijo a cambio de una tasa. Esta información llegó a los hinchas, que lo vieron como una posibilidad para juntar aún más plata. Sin embargo, Maratea no hizo uso de esta opción, algo que inquietó a la gente del Rojo.

santiagomaratea2.jpg

A través de sus historias de Instagram, el influencer salió a dar explicaciones y lo hizo de forma contundente: “No podemos chicos, es porque no podemos”.

”Lo primero que tienen que entender los que todavía no lo entienden: yo, en la cuenta de Mercado Pago que tengo el fideicomiso, no puedo hacer rendir el dinero como si fuera una persona normal, como cualquiera de ustedes o yo en mi cuenta personal, porque es un fideicomiso”, explicó Maratea, que no dejó del todo tranquilos a los hinchas.

Es que ni siquiera el propio Maratea sabe los motivos reales: “Entonces, no sé, boludo, es diferente, no es tan simple, se necesitan autorizaciones”.

Ante esta situación, el influencer dejó en claro que se están buscando alternativas para hacer crecer los montos: ”Sepan que, como en el fideicomiso pusimos auditores, ellos te puede decir ‘che, ¿por qué no estás haciendo nada con la plata y la dejás quieta?′ Pero no es el caso, porque lo que estamos haciendo es tener reuniones con bancos, internacionales e nacionales para ver cómo hacer rendir la plata y quién nos autoriza. Todavía nadie nos autorizó”.

Esta es la primera experiencia de Santiago Maratea como fiduciario o haciendo un fideicomiso. Ante esta situación, expresó: “Si yo llego a hacer algo con la plata y algo sale mal o hay algún problema, es responsabilidad mía. Tampoco es que entiendo mucho del tema”.

Por su parte, los hinchas del Rojo necesitan respuestas y buscan lo mejor para el club, dada la desesperación que se vive por las enormes deudas que tiene la institución. “Ayer un pibe en la calle me dice ‘tenés que hacer correr la plata’, ¿Qué querés? Que la saque al parque la plata”, declaró Maratea.

