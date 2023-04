Santiago Maratea presentó la colecta para ayudar a Independiente: "En dos semanas podemos llegar al objetivo"

El influencer Santiago Maratea brindó este jueves una conferencia de prensa en la que presentó cómo se implementará la colecta solidaria que tiene como objetivo ayudar a Independiente para que pueda pagar sus millonarias deudas. Según contó el propio Maratea luego de la oficialización de la iniciativa, en poco más de una hora ya se recaudaron cerca de 85 millones de pesos y estimó que en dos semanas podría llegar a los 20 millones de dólares.

"A las 13:46 ya llevamos 84,5 millones de pesos. Imagino que en 10 o 15 días podemos llegar al objetivo. Y si todo sale mal, en un mes o cinco semanas. Eso si sale todo mal, pero para mí en dos semanas conseguís los 20 millones", aseguró en contacto con López 910.

Embed

"Me tengo que poner positivo, el arranque viene bien. ¿Cuánto dura la colecta? Lo que dure. El fideicomiso, en cambio, dura seis meses. Si en seis meses no lo conseguimos...", agregó Maratea, quien reveló que el primer objetivo es saldar la deuda con el América de México por el pase del paraguayo Cecilio Domínguez, que ronda los 6 millones de dólares.

Santiago Maratea: "El ADN de mis colectas es la transparencia"

En la conferencia de prensa, el influencer apareció con la camiseta de Independiente y explicó que el origen de todo fue con su relación personal con Marconi al que conoce desde "hace muchos años"

"Tengo un ejército de personas empáticas que siempre me ayudaron con diferentes colectas. El ADN de mis colectas es la transparencia. Quiero que la plata vaya a donde tenga que ir. Las personas pueden chequear los movimientos, la plata no la toco y puedo manejar 20 millones de dólares sin que falte un centavo", describió Maratea, quien informó que el 5% de lo recaudado será para gastos de gestión.

Santi_Maratea.jpg

"Hubo un problema por el monto que vamos a juntar y en consecuencia se armó un fideicomiso con el único destino de juntar el dinero adeudado. El objetivo es ese", puntualizó.

"La Comisión Directiva no tiene nada que ver en esto, no se va a llevar ningún porcentaje de nada. Para los que me mandan a agarrar la pala, quiero que sepan que llevo tres semanas trabajando con mi gente para que esto salga bien. Lo que sobra será para las divisiones inferiores del club", detalló Maratea en el diálogo con la prensa.

"Se van a pagar en un orden lógico: primero lo urgente y luego lo secundario. Primero, la deuda que nos pone el agua al cuello", informó.

Por último, Maratea contó que no es hincha del club, a pesar de que lo hicieron socio desde la dirigencia, aunque avisó que a futuro sentirá "los colores".