Scaloni pidió por Messi y habló de su continuidad en la Selección

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni , dijo "creer y desear" que Lionel Messi regresará e ironizó sobre su continuidad al frente del equipo al afirmar que "no queda más nadie" para el cargo.





Consultado por la presencia del crack del Barcelona en la Copa América de Brasil 2019, fue claro: "Yo no hablé con él sobre ese tema. Debatimos de fútbol y pero no de algo para lo que falta tanto tiempo. Estimo, deseo y creo que Leo va a volver a la Selección, pero no lo hablamos".





Sobre la sucesión de Jorge Sampaoli, luego de que varios candidatos se hayan bajado, fue irónico: "Por decantación, no queda más nadie. Más allá de la broma, me interesa el Sudamericano Sub 20, que es lo único que tengo confirmado a futuro. Ya sé que el 10 de diciembre tengo que estar preparando el equipo".





Scaloni, cuyo contrato como entrenador de la Selección mayor finaliza a fin de año, evitó ilusionarse con la continuidad más allá de los dos amistosos antes México.