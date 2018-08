"Se analizan sus riesgos y en base a eso se diseña un plan de seguridad y vida para el testigo protegido"

Reviví el audio:





"Primero está la voluntad de ingresar, luego se analizan sus riesgos y en base a eso se diseña un plan de seguridad y vida para la persona. Puede ir a vivir al lugar que el equipo de seguridad considera más seguro y puede ir cambian do de domicilio de acuerdo a los riesgos. La ley prevé un tiempo de seis meses para llevar adelante su manutención, los primeros meses, luego que pueda estar en un lugar seguro y pueda desarrollar una nueva vida"."Ninguno de estos empresarios han solicitado entrar al programa llegado el momento hay que diseñar un plan de seguridad acorde a los riesgos y al ritmo de vida que tiene esta persona, en el supuesto de que no pueda desarrollar una tarea alternativa, hay distintos niveles de exposición. A Fariña por ejemplo es una figura muy conocida, estamos buscando alguna alternativa para que pueda tener ingresos y llevar adelante su vida. Cuando hay mucha exposición pública es difícil llevar adelante una sustitución de identidad, es un recurso que hemos utilizado pero se usa cuando la persona es conocida"."Depende de cada caso. Nosotros diseñamos un equipo de protección de seguridad propia con preparación especial, hay insumo tecnológicos, si hay que alquilar o no una vivienda de acuerdo al grupo familiar, gastos de alimentos, un mes de una persona puede salir $30.000 pero depende del programa y las necesidades cotidianas de cada uno".