Acerca de los créditos UVA, expresó: "No hay mora en los créditos teneos que atender estas cosas, es lo que la gente necesitaba escuchar. Se cayó la demanda de créditos a partir de abril".





Referido a la ley de alquileres: "Se va a poder aumentar cada seis meses pero con un promedio entre inflación y salario sino no procede el aumento. Contrato que no se registra en la AFIP no va a valer".





Sobre los créditos Procrear: "Vamos a largar una primer tanda de 10.000 millones, en la medida que se vayan liberando otras inversiones del FSG se irán incorporando".





Con respecto a por qué no bajan los precios de las propiedades en dólares, el secretario cerró: "Queremos facilitar as cosas al constructor para que pueda construír para el sector medio que solo accede a la vivienda con crédito".





Reviví el audio: