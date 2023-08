Se conocieron nuevos detalles de la salud de Silvina Luna

La modelo Silvina Luna sigue internada en el Hospital Italiano, donde ingresó el 13 de junio por una insuficiencia renal al que se le sumó una complicación pulmonar por una bacteria.

En ese sentido, Estefi Berardi brindó las últimas novedades del estado de salud de Luna: “Me cuentan que viene mejorando muy de a poco, el proceso es muy lento y se están enfocando en que ella recupere su masa muscular porque había bajado mucho de peso. Sigue trabajando con kinesiólogos para poder volver a caminar, sentarse y recuperar esa fuerza que tenía”.

silvina lunas.webp

“El proceso es lento y va a estar, por lo menos, dos meses más internada. Hay una leve mejoría y se tiene que armar de paciencia y tenemos que seguir enviándole fuerza para que pueda salir adelante lo más pronto posible”, añadió Berardi en el ciclo Poco Correctos (El Trece).

Por último, la panelista comentó: “No está recibiendo visitas porque se está haciendo estudios que son bastante molestos y por eso prefiere no recibir a tanta gente”.

El alentador cambio en la internación de Silvina Luna

Ángel de Brito anunció este lunes buenas noticias sobre el estado de salud de Silvina Luna, quien continua internada en el Hospital Italiano. En LAM (América TV), el conductor reveló que la modelo "salió de terapia intensiva".

"No quiero decir que esté muchísimo mejor. Ojo, no quiero crear falsas expectativas tampoco. Día por medio voy preguntando cómo está Silvina al hermano, a los amigos, a los médicos que la están tratando. Me cuentan que hoy la cambiaron de piso. O sea, ya no está en el piso de la terapia intensiva. Está en una habitación, pero con la misma aparatología y control que en la terapia intensiva", detalló.

Ahí, el conductor explicó que "los médicos lo hacen frecuentemente para alentar a los pacientes, porque psicológicamente la terapia intensiva es muy dura, sobre todo para una persona que está consciente".

"Silvina tuvo ciertas mejorías: está consciente, está activa, prefirieron cambiarla a una habitación común con el mismo control de una terapia intensiva", afirmó. También relató que a Silvina le hace muy bien recibir muestras de cariño: los rezos y las cartitas. Ella, además, continúa haciendo meditaciones guiadas con el celular.