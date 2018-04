Se fractura la CGT por la marcha de Moyano: "El ciclo del triunvirato está agotado", sentenció Schimd

Juan Carlos Schmid - Miembro del Triunvirato de la CGT 16-02.mp3

"La CGT tiene relación con el Gobierno, tuvimos momentos de tensión y otros de dialogo. Hoy no hay dialogo porque la reforma previsional dio un quiebre importante en las conversaciones. El gobierno no dio confianza y dudo de las intenciones que tiene el Gobierno."-"Yo no confío en las intenciones que tiene el Gobierno, en el contexto de la reforma previsional el Ministro de Trabajo discutió la reforma laboral sobre tres pilares antes de las elecciones y después ocurrió algo diferente. O se presentan mal los temas, o se dice una cosa y luego se ejecuta otra."- Situación del triunvirato: "Desde diciembre cuando la mayoría de los sindicatos grandes desobedecieron el mandato que dio el Triunvirato, ahí se entró en una crisis profunda y me da la impresión que el ciclo está agotado. Tenemos miradas diferentes de la realidad"-"El problema es que si nosotros tomamos decisión en el colectivo y después las desconocemos tenemos un problema serio"-"Hay muchas razones para protestar, la protesta del miércoles tiene una serie de demandas que están en la agenda social y económica, que tienen que ver con el deterioro de los trabajadores, más allá de la disputa Moyano- Macri, acá hay muchos problemas."-"El miércoles tendremos una movilización importante que provocará demoras en la Ciudad."- Lo imagina a Moyano como secretario de la CGT?: "No creo que Moyano lo esté planteando, de todas maneras digo que si el ciclo está terminado no olvidemos que los mentores del proceso de unidad fueron Antoni o Caló, Luis Barrionuevo y Hugo Moyano."AUDIO DE LA NOTA