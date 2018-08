Sobre si estuvo en la sesión:



"Estuvimos ahí en la no sesión, cuando se definió que no había quorum se levantó al misma. Se levantó la sesión por falta de quorum y nos fuimos todos. Faltaron Senadores de distintos bloques y hay que preguntarle a ellos las razones y los motivos#.



Sobre cuántos faltaron de su bloque:



"Faltaron varios#.



Acerca de lo que había que tratar hoy:



"Eran dos temas importantes para el día de hoy, el pedido de allanamiento a la ex Presidenta, no fué muy bueno el pedido del juez, se le pidió documentación, la envió muy encima de la sesión anterior y no se trató, hoy podíamos haberlo tratado, también teníamos que tratar extinción de dominio".



Sobre la ley de extinción de dominio:



"Acá entró hace dos años, se trabajó mucho en comisiones, cuando arribamos mas o menos a un consenso no lo hemos podido tratar todavía".



Acerca de si votaría para sacarle los fueros a Cristina si lo pide el Juez:



"Si no lo pide teniendo sentencia firme voy a votar en negativa. Eso no le impide a Bonadio seguir con el proceso".



Sobre los dichos de Uberti:



"Eso y todo lo que está ocurriendo es lamentable y conmocionante, la Justicia tiene todas las garantías para avanzar en la asignación de responsabilidades, que lo hagan en tiempo y forma para no tener esta sensación de impunidad que tiene la sociedad".



Referido a si lo que hace el Senado no genera impunidad:



"Puede trasmitir una sensación de privilegio corporativo, pero el juez no tiene impedimento para seguir con la causa y dictar Justicia".



Acerca de los últimos dichos de Uberti sobre el día de la muerte de Kirchner:



"No hemos visto sanciones en comparación con los hechos conmocionantes de corrupción que hemos vivido, se han caído por problemas de procedimiento, yo quiero que la Justicia haga las cosas de acuerdo a la ley. Menem tuvo una sentencia de la Corte que le permitió ser candidato y lo votó el pueblo riojano. La máxima instancia judicial lo habilitó, mucho no podemos hacer contra eso".

