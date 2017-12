Se sortea el fixture de la Copa Libertadores: todo lo que tenés que saber

La quincuagésima novena edición de la Copa Libertadores sorteará este jueves su fixture con Boca Juniors y River Plate como abanderados entre siete equipos argentinos, sobre 47 clubes sudamericanos que irán por la gloria en el máximo certamen del fútbol continental.





El sorteo se llevará a cabo en Luque, Paraguay, en la sede de Conmebol, a partir de las 20:00, hora de la Argentina, con la representación de cada institución y celebridades del fútbol sudamericano.





El calendario estipulado para la competición será del 22 de enero al 28 de noviembre de 2018.





Los equipos argentinos que competirán son Racing, Estudiantes La Plata, Atlético Tucumán, Ban-field e Independiente con Boca y River como máximos candidatos y cabezas de grupo, distribuidos según su ranking en la Conmebol.





El club xeneize se clasificó como último campeón del fútbol argentino; River, Estudiantes, Racing y Banfield por su posición en la tabla general; Independiente como ganador de la Copa Sudamericana 2017; y Atlético Tucumán por su condición de finalista de la Copa Argentina 2017, que perdió ante River Plate.





Boca, líder de la Superliga, tiene entre ceja y ceja a la Copa Libertadores. Acumula 10 años sin ganarla e irá en busca de su séptima conquista (1977, 1978, 2000, 2001, 2003 y 2007). Su última participación fue en 2016, con la eliminación en semifinales ante Independiente del Valle de Ecuador.





River también considera a la Copa Libertadores su primer objetivo y apuesta a repetir el título de 2015, el tercero de su historia luego de 1986 y 1996, con refuerzos de renombre y de la mano de su entrenador Marcelo Gallardo.





Tanto River como Boca, que iniciarán su participación en la fase de grupos, integran el bombo 1 junto con el último campeón, Gremio de Brasil, que será el primer equipo del grupo A; Atlético Nacional de Colombia, Peñarol de Uruguay, Santos, Corinthians y Cruzeiro de Brasil.





Independiente, máximo ganador con siete campeonatos (1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 y 1984), regresa al certamen después de siete años, cuando fue eliminado en la fase de grupos, y estará en el bombo 2 junto con Estudiantes de La Plata, campeón en 1968, 1969, 1970 y 2009; Emelec de Ecuador, Cerro Porteño de Paraguay, Palmeiras de Brasil, Bolívar de Bolivia, Libertad de Paraguay y Universidad de Chile.





Racing Club, campeón en 1967, ocupará el bombo 3 con The Strongest de Bolivia, Colo Colo de Chile, Flamengo de Brasil, Defensor Sporting de Uruguay, Alianza Lima y Real Garcilaso de Perú, y Millonarios de Colombia.





Atlético Tucumán estará en el bombo 4 con Deportivo Lara y Monagas de Venezuela, Delfín de Ecuador y tres equipos clasificados de la tercera fase.





Banfield arrancará en la fase dos junto con el ganador de Unión Española o Unión de Concepción de Chile; Vasco da Gama, Chapecoense de Brasil; Junior y Santa Fe de Colombia; Independiente del Valle; Guaraní de Paraguay; Melgar de Bolivia; Nacional de Uruguay; Carabobo de Venezuela; Jorge Wilstermann de Bolivia, más tres clubes de la fase 1 compuesta por Macará de Ecuador, Olimpia de Paraguay, Universitario de Perú, Montevideo Wanderers de Uruguay, Deportivo Tá-chica de Venezuela y Oriente Petrolero de Bolivia.





La Copa Libertadores 2018 tendrá tres fases previas con 19 equipos con cuatro plazas para los ocho grupos compuestos por cuatro clubes cada uno. Además, en la fase de grupos no se en-frentarán equipos de una misma nacionalidad.





La Conmebol anunció que Diego Maradona y Pelé, dos íconos del fútbol mundial, recibirán un homenaje, pero sus respectivas presencias no fueron confirmadas aún.





El último ganador de la Copa Libertadores fue Gremio, ante Lanús, tres semanas atrás. El equipo de Porto Alegre se consagró subcampeón en el Mundial de Clubes que proclamó campeón a Real Madrid de España en Abu Dhabi, que lo derrotó por 1-0 el sábado pasado.

Sorteo:

Cabezas de serie: Gremio (BRA) (por ser el defensor del título), Boca Juniors (ARG), River Plate (ARG), Atlético Nacional (COL), Peñarol (URU), Santos (BRA), Corinthians (BRA) y Cruzeiro (BRA).

Bombo 2: Independiente (ARG) (por ser campeón de la Copa Sudameri-cana), Emelec (ECU), Estudiantes (ARG), Cerro Porteño (PAR), Palmei-ras, Libertad (PAR), Bolívar (BOL), Universidad de Chile (CHI).

Bombo 3: The Strongest (BOL), Colo Colo (CHI), Racing (ARG), Fla-mengo (BRA), Defensor Sporting (URU), Alianza Lima (PER), Real Garci-laso (PER), Millonarios (COL).

Bombo 4: Atlético Tucumán (ARG), Deportivo Lara (VEN), Delfín (ECU), Monagas (VEN) y los cuatro ganadores de la fase tres.