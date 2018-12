Sebastián Crismanich: "Uno pierde o fracasa cuando no aprendés de una experiencia"

"A los 8, escuché a Camau Espínola que nos contó cómo era ganar una medalla. Le dije a mi mamá que quería ser campeón olímpico. Ella me apoyó y se me despertó el hambre de gloria"





Uno pierde o fracasa cuando no aprendés de una experiencia. En el camino te vas formando y aprendiendo. Mis rivales en los JJOO me habían ganado antes. Aprendí de esas derrotas para poder vencerlos"





"Mi papá nos decía a mí y a mi hermano que íbamos a ser los mejores del mundo. Creyó en nosotros desde un primer momento. Armó un equipo con mi mamá, que nos cocinaba sano para sentirnos mejor"





"Mi papá fue un deportista frustrado y con mi carrera volvió a nacer. Vivió su sueño a través nuestro. Nunca me sentí presionado por él. Desde chicos fuimos 'pequeños adultos'"





Mi abuelo falleció mientras peleaba en Londres. Mi papá salió a ver el cielo y vio una estrella fugaz. En ese momento, dijo 'Listo. Seba se trae la medalla de oro'. Y yo, sin saber, me sentí iluminado"





"Todo lo llevo a la competencia. Fui criado en ese mundo y veo la vida de manera competitiva. Agradezco porque me mantiene al máximo de lo que puedo dar. Lo único malo: la frustración la siento al máximo"





"Me encantaría que mi hija fuese deportista, si es de alto rendimiento mejor. Y si es taekwondista, me muero. Trabajo mucho para no presionarla y darle alas para que tenga libertad"





"En algún capítulo de mi vida, más avanzado, aparecerá la parte política y me dedicaré a eso. No me siento identificado con los partidos, sino con las personas"





"Después de la medalla, viví un mundo de fantasía y lo así lo sentí. No pretendí vivir así porque no era lo que buscaba. Si tuve una fórmula que me dio el éxito, ¿para qué cambiar?. Llevo los mismos valores"









"Después de ganar el oro olímpico uno se pregunta '¿Y ahora qué?' Tardé varios meses en encontrar la respuesta. Puse mi foco en Río 2016, pero las lesiones me sacaron de carrera"