El primer posteo de Sebastián Villa en redes sociales tras ser condenado por violencia de género

El delantero colombiano Sebastián Villa, quien recientemente fue condenado a dos años y un mes de prisión condicional por violencia de género y desafectado del plantel de Boca Juniors, reapareció en las redes sociales desde Colombia con un enigmático mensaje.

Villa busca un nuevo club y aguarda novedades sobre su futuro profesional.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Villa compartió una serie de fotografías en las que se le ve entrenando y acompañó el posteo con un mensaje motivador. "Hazte inquebrantable de manera creativa, innovadora. Sueña. Sueña tan grande hasta que tus sueños te hagan temblar las piernas. Suda, suda hasta que lo hayas conseguido. Pero primero, tendrás que creer que lo vas a conseguir. Y no pares, no te detengas hasta que eso que soñaste sea una realidad", se escucha en el audio del posteo.

SEBASTIAN VILLA.png

En el mensaje, el jugador escribió la frase "siempre para adelante" junto con emojis representando fuerza y un rayo. El mensaje no pasó desapercibido en medio de los reveses legales y deportivos que Villa ha enfrentado en las últimas semanas.

Tras su condena y el despido de Boca Juniors, Villa busca un nuevo club para continuar su carrera profesional. Según informes periodísticos, el club argentino pretende vender al jugador al exterior en lugar de rescindir su contrato para evitar una posible causa por despido discriminatorio.

Si bien la sentencia aún no está firme, Villa podrá buscar un nuevo equipo una vez que se abra el próximo mercado de pases en junio. Esto le brinda la oportunidad de continuar su carrera en Argentina o en cualquier otro club a nivel internacional, ya que no está inhabilitado en sus derechos laborales mientras la sentencia no sea definitiva.