Reapareció Sebastián Villa: se entrena con un equipo del ascenso de España

Sebastián Villa volvió a estar en el foco de la polémica últimas horas, ya que se ha dado a conocer que está entrenando con un equipo de la división de ascenso en España, a pesar de seguir siendo jugador de Boca. El jugador colombiano, quien ha sido condenado en primera instancia por cargos de amenazas coactivas y lesiones leves agravadas en contra de su expareja, se encuentra en una situación conflictiva con el club después de enviar una nueva comunicación legal en la que se autodeclaró en libertad y no se presentó nuevamente.

villa_españa.jpeg

Villa se está ejercitando en conjunto con el plantel de la Unión Deportiva Lanzarote, que forma parte de la Tercera División RFEF en España, situado en la quinta categoría del fútbol del país ibérico. Cabe mencionar que este equipo cuenta con algunos jugadores argentinos en su plantilla. Esta situación está a la espera de una resolución futura, y este acto de rebeldía adicional está aumentando las tensiones entre las partes, lo que hace más probable que el asunto termine en litigio legal.

A finales de la semana pasada, los representantes legales de Villa remitieron una nueva comunicación legal en la que afirmaron que el jugador considera que está en libertad para tomar decisiones respecto a su futuro. Desde ese momento, Villa no se ha presentado en el complejo de entrenamiento de Ezeiza, a pesar de tener un contrato válido en vigor.

La base de su argumento es que no se le está ejerciendo su profesión al no permitirle competir eventualmente, lo que, según ellos, lo convierte en un jugador libre. Aunque nunca ha sido excluido del plantel de Boca, el club tuvo que no convocarlo desde que recibió su condena.

No obstante, Boca mantiene su posición inicial, insistiendo en que le han brindado todas las oportunidades para que continúen con sus entrenamientos. Incluso, cuando Villa comenzó su litigio legal en Colombia, el club respondió exigiendo su presencia en Ezeiza para cumplir con sus obligaciones contractuales, algo que Villa cumplió antes de marcharse nuevamente.

Por el momento, Boca ha tomado la decisión de tomar medidas extremas y no le otorgará a Villa la liberación de su contrato. Desde el inicio de la ventana de transferencias, el club ha estado esperando ofertas para vender al jugador, pero a pesar de un interés superficial de Arabia Saudita, no ha llegado ninguna oferta formal hasta la fecha.