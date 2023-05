El lazo de amor que une a Luka Romero con su abuelo tras una traumática muerte

Luka Romero Bezzana nació en Victoria de Durango, México, y sus padres son argentinos. A la temprana edad de tres años, se trasladó junto con su familia a España, donde se desarrolló futbolísticamente en el Mallorca y debutó en la primera división. A pesar de haber residido solo por unos meses en Argentina, se identifica fuertemente con su origen argentino. De hecho, en la actualidad, representa a la Selección Argentina en el Mundial Sub 20, bajo la dirección de Javier Mascherano, y ha destacado en dicho torneo.

image.png

Su abuelo, Alfredo Pepe Romero, quien fue un histórico formador de juveniles en el club Quilmes, reafirma el vínculo especial que tiene con su nieto. Después de quedarse viudo, se fue a España durante seis meses para estar cerca de su familia y de su nieto. “Teniendo 6 años, tenía un ángel con la pelota, cómo le pegaba. Fue increíble. Compartir esos momentos con él, fue como tener un ángel al lado de uno. Me ayudo muchísimo esos momentos. Me daba vida verlo”, confesó en Super Deportivo Radio.

Muy emocionado, Pepe compartió una anécdota emocional que refuerza aún más la relación entre abuelo y nieto: “Tengo una imagen muy especial, que resume nuestra relación. El día que yo me volvía a Buenos Aires, él me acompaño y vi una lágrima en sus ojos que me transmitió a mí y me fui llorando todo el viaje en avión. Esa es la imagen del cariño que nos teníamos. Me emociona mucho. Nos hablamos todos los días, tenemos una gran afinidad”.

luka_romero_abuelo.jpg

La historia de Luka Romero Bezzana destaca su origen mexicano-argentino y su éxito en el fútbol representando a Argentina. Su abuelo, Pepe, ha sido una figura importante en su vida y han construido una relación muy cercana y amorosa.