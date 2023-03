Fer Palacio, el DJ preferido de la Selección Argentina que tocará mañana en River: "Dejo todo para estar con ellos"

De la larga lista de figuras de la música que animarán este jueves lo que será el amistoso entre la Selección Argentina y Panamá, una de las presencias más fuertes será la del DJ Fer Palacio, el preferido del plantel albiceleste y quien ya animó fiestas para Lionel Messi, el Dibu y Lautaro Martínez.

"Cuando me escriben es un placer para mí y dejo todo para estar a disposición de ellos", contó Palacio en una entrevista con MP 910, por Radio La Red, donde aclaró que decidió postergar las vacaciones porque intuía que podía ser convocado para el evento de mañana.

"En marzo nos tratamos de tomar 10, 15 días para parar un poquito porque la temporada es matadora. En diciembre, enero y febrero es cuando más laburamos. Y cuando vi que se iba a jugar este partido, dije 'no me tomo vacaciones'. Lo hice con fe. Pensé que tal vez podían hacer algo, que venían los jugadores y la gente iba a querer estar. Y gracias a Dios se me dio. Y yo feliz, lo vivo como un hincha más Para mí es un privilegio", contó.

"Me encanta lo que hago, me gusta pasar música, me apasiona y a los chicos de la Selección también les gusta. Así que siempre que puedo, estoy ahí, al pie del cañón, para ellos", agregó el DJ.

Cómo es el cronograma de la fiesta de la Selección Argentina ante Panamá en el Monumental