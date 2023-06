Gonzalo Montiel fue imputado por una denuncia de abuso sexual

Tras el testimonio de una joven que denunció haber sido violada en una fiesta celebrada en la madrugada del 1 de enero de 2019 en la residencia familiar de Gonzalo Montiel en Virrey del Pino, provincia de Buenos Aires, el jugador ha sido imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas.

El jueves, después de las 14, el ex lateral de River Plate y campeón del mundo con la Selección Argentina se presentó voluntariamente en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Especializada en Delitos Derivados de Violencia Familiar y de Género y Delitos contra la Integridad Sexual N° 3 de La Matanza, a cargo del fiscal Luis Alberto Brogna. Durante sus vacaciones en Argentina, Montiel declaró, conoció los cargos en su contra y fue informado de sus derechos.

En su declaración, Montiel, representado por los abogados Nicolás Payarola y Matías Aquino, afirmó que en el momento del incidente conocía a la denunciante "desde hace algunos meses" y que había tenido un único encuentro en su departamento en la Ciudad de Buenos Aires, donde mantuvieron relaciones sexuales consensuadas. Al relatar su versión de los hechos de esa noche, apareció que volvió a su casa entre las 7 y las 8 de la mañana después de llevar a un amigo a su hogar, y se encontró a todos los invitados fuera de la casa.

"Mi mamá y mis amigos me empiezan a contar que C. (la víctima) gritaba enojada y decía que todo era mi culpa porque yo no la había cuidado; yo no entendía a qué se refería", expresó Montiel, quien agregó que "me dijeron que Alexis se la había llevado a su casa, y que antes habían estado en el auto de mi papá que estaba estacionado adentro de la casa". Sin embargo, en la declaración negó conocer a esta persona.

La causa está caratulada "Acosta Alexis s/abuso sexual con acceso carnal", aunque hasta el momento no fue identificado. Lo mismo sucede con una tercera persona que también habría participado del abuso.

Cómo sigue la causa contra Gonzalo Montiel

A la denunciante se le designó una audiencia para el 22 de junio en la que tendrá la posibilidad de brindar "una declaración testimonial a los efectos de aclarar o ampliar los términos de su denuncia" de forma excepcional.