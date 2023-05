Juan Gauto: "Mi mamá soñó con que me iban a llamar a la Selección"

Entre los 21 convocados por Javier Mascherano para integrar el seleccionado Sub-20 que disputará el Mundial de la categoría, uno de los nombres que genera expectativa es el de Juan Gauto, un joven correntino de 18 años que actualmente brilla en Huracán. En diálogo con López 910, el delantero dijo soñar con llegar a ser como Kylian Mbappé o Neymar y contó cómo su mamá le adelantó que iba a ser citado a la Selección.

"Mi mamá piensa en positivo siempre. Ella siempre me dice 'vas a ir allá, acá, a tal lado, a tal otro'. Y yo le digo que no, que pare, que falta mucho. Pero ella piensa siempre en positivo y me insiste: “Vas a ir, vas a ir, vas a ir”. Es increíble porque, por ejemplo, en el partido contra Barracas me dijo que iba a hacer un gol e hice dos. Y días antes de que saliera la prelista, me llamó y me contó: 'Soñé con que te van a llamar la Selección'. Y salió la prevista y estaba, y luego vino lo del Mundial", reveló Gauto.

Embed

Actual figura de Huracán, donde incluso ya se encarga de ejecutar los tiros de esquina o los tiros libres, Gauto habló de sus modelos a seguir: "Soy de mirar fútbol y observo mucho los movimientos de Mbappé y Neymar. Dios quiera que pueda llegar a ese nivel".

Por otro lado, tras su paso por los seleccionados del Sub 15 y el Sub 17, dijo conocer a algunos de los futbolistas con los que ahora se cruzará en el Sub 20: "Estuve con Luka Romero, con el Colo Barco, así que ya jugué con algunos de ellos".

Argentina formará parte del grupo A de la Copa del Mundo, junto a Uzbekistán, Guatemala y Nueva Zelanda. El debut será ante los uzbekos el sábado 20 de mayo a las 18.