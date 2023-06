La contundente frase de Alejandro Garnacho sobre su decisión de jugar en la Selección Argentina

La gira de la Selección Argentina por Asia tiene como objetivo brindarle al equipo Albiceleste la oportunidad de adquirir ritmo de juego de cara al inicio de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Además, esta gira también será el escenario para que un jugador muy esperado por todo el país tenga sus primeros minutos rodando la camiseta nacional: Alejandro Garnacho, talentoso delantero del Manchester United.

image.png

En una entrevista con TyC Sports, Garnacho confirmó que no es necesario que juegue tres partidos para confirmar su compromiso con la selección argentina, ya que su decisión de representar al equipo ya está completamente tomada.

"No dudé en absoluto cuando me llamaron, porque me siento argentino, soy argentino. Apostaron por mí y lo tenían claro. Es una selección muy importante, una gran oportunidad, y toda mi familia está feliz. No necesito jugar tres partidos. Estoy aquí y, si no debuto en esta gira, no importa. Ya sé que quiero estar con Argentina y así será", afirmó Garnacho, dejando en claro que su postura es firme y que no cambiará su decisión de jugar para el equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Qué son los "tres partidos" para blindar a Garnacho y por qué dice que no importan

La referencia de Garnacho a los "tres partidos" se refiere al método de blindaje utilizado por las selecciones para asegurar a jugadores con múltiples nacionalidades. La FIFA estableció que un jugador debe disputar al menos tres partidos "Clase A" con un seleccionado para quedar "blindado" y no poder ser convocado por otro país. En caso de jugar solo un partido, quedará "congelado" durante tres años, período en el cual podría ser convocado por otra selección para la cual sea elegible. Sin embargo, Garnacho garantiza de manera contundente que su decisión está tomada: jugará exclusivamente para la Selección Argentina. Por lo tanto, las reglas de blindaje no serán relevantes en su caso.