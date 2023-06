La emoción de Facundo Buonanotte, tras el debut en la Selección Argentina: "Estoy soñando despierto"

El joven mediocampista Facundo Buonanotte aseguró estar "soñando despierto" después de hacer su debut en el seleccionado argentino mayor durante el amistoso contra Indonesia (2-0) en Yakarta, el último encuentro antes del inicio de las Eliminatorias Sudamericanas en septiembre.

El jugador del Brighton tuvo su primera oportunidad de representar al equipo campeón del mundo en Qatar y se convirtió en el 44º debutante en la era de Lionel Scaloni al vestir la camiseta argentina.

Embed

"Es una locura, el entrenador me brindó confianza y me pidió que disfrutara. Me dijo que este partido no era para demostrar, sino para conocerme con mis compañeros", compartió Buonanotte en una entrevista con el canal TyC Sports.

El mediocampista de 18 años, surgido de Rosario Central, formó parte del once titular y tuvo la oportunidad de redimirse luego de no haber podido participar en el Mundial Sub-20 en Argentina debido a la negativa de su club británico.

"Fue una lástima. Lo hablé con Ale (Garnacho), con quien compartí concentración", comentó sobre su ausencia en el torneo juvenil, al igual que su compañero del Manchester United, quien también hizo su debut en el seleccionado mayor en el primer amistoso de la gira asiática (victoria por 2-0 frente a Australia en Beijing).

El debut de Buonanotte en la selección argentina marca un hito en su joven carrera y le brinda una experiencia valiosa mientras continúa su desarrollo como futbolista.