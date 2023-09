La esposa de Cuti Romero mostró cómo le quedó el pie por una patada en un picadito familiar

Enfrentar a Cristian 'Cuti' Romero resulta un desafío considerable, incluso en un contexto familiar. Karen Cavaller, la pareja del exitoso futbolista campeón del mundo, compartió en sus redes sociales una imagen que ilustra las consecuencias de recibir una patada del defensor de la Selección Argentina durante un partido informal en familia.

image.png

“Jugar a la pelota en familiar con Cuti Romero tiene sus consecuencias. Esto es para roja directa”, comentó la esposa del futbolista del Tottenham de la Premier League. En respuesta, el cordobés le respondió la historia de Instagram con una frase irónica: “Todo pelota, no fue nada”.

cutiromeroesposa.jpg

El increíble regalo de Cuti Romero a su mamá cuando cobró su primer sueldo

Los padres de Cristian "Cuti" Romero, defensor estrella de la Selección Argentina, que también brilla en la Premier League, se sienten orgullosos de su hijo. Y no es para menos. En una entrevista con Súper Deportivo Radio, por Radio Villa Trinidad, Victor y Rosa compartieron algunas historias desconocidas sobre el futbolista y revivieron un conmovedor gesto que tuvo con su primer sueldo: “Me regaló una casa para mi cumpleaños porque nosotros no teníamos propiedad”.

Víctor, visiblemente emocionado, recordó cómo sucedió: "Recuerdo que llamó a su madre y le pidió que eligiera la casa que quería. Le regaló la casa a su madre”.

Rosa, visiblemente emocionada, detalló ese momento especial: “Se acercaba mi cumpleaños (16 de abril) y 20 días antes me llevaron a ver diferentes viviendas. Yo pensaba que se trataba de una casa que Cuti quería comprar para él, porque yo siempre la hacía hincapié que invierta en un techo. Yo no tenía casa propia y cuando me iba mostrando, me preguntaba si me gustaba. Yo estaba encantada, era una casa a estrenar muy linda y de repente me dice: 'Esta casa es mi regalo de cumpleaños'. Hasta hoy recuerdo ese día y no puedo seguir, me emociono...”

Cuti se convirtió en una figura destacada en la defensa del equipo dirigido por Lionel Scaloni durante los últimos dos años. El entrenador lo considera esencial para el funcionamiento del equipo y lo respaldó incluso en momentos de lesiones. Esto se vio reflejado en la Copa América 2021 y el Mundial de Qatar 2022, donde Argentina se coronó campeona en ambas ocasiones.

En relación a esto, su padre hizo una comparación con el documental de una película de Disney: “Yo tengo en mente el documental del rey león. El “Cuti” me hace acordar al Rey León”. Además, declaró: “La ovación que recibe de la gente me hace acordar a su primera ovación que recibió en Belgrano, cuando debutó y tuvo que defender a Germán Denis”.