Las ausencias de la Selección Argentina para las Eliminatorias Sudamericanas

Este jueves, el director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, dio a conocer la lista de futbolistas convocados para el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas en septiembre, en los enfrentamientos contra Ecuador y Bolivia. En esta lista, se pueden identificar tanto jugadores esperados como algunos jóvenes Sub 23. Sin embargo, también se destacan notables ausencias, algunas previsibles y otras más inesperadas.

Un jugador que no estará presente debido a una lesión es Paulo Dybala, quien actualmente juega para la Roma. El jugador sufrió una lesión muscular que le impidió completar un partido contra Hellas Verona y que también pone en duda su participación en el próximo encuentro de su equipo contra el Milan. A pesar de que los primeros análisis médicos en Italia descartaron una lesión grave, Dybala no pudo entrenar normalmente y, por lo tanto, no podrá estar disponible para las Eliminatorias. Un caso similar ocurre con Giovani Lo Celso, que está lidiando con molestias físicas en el Tottenham, lo que lo llevó a no ser convocado.

Hay dos nombres más que no figuran en la convocatoria. Uno de ellos es Alejandro Papu Gómez, quien no ha sido llamado para los últimos partidos de la Albiceleste desde la Copa Mundial. Además, su falta de minutos en el Sevilla lo aleja cada vez más de un regreso al equipo con el que ganó la Copa del Mundo en 2022. En una situación similar se encuentra Joaquín Correa, cuya ausencia en la lista se debe probablemente a decisiones tácticas y futbolísticas.

image.png

La lista completa de la Selección Argentina para el debut por las Eliminatorias Sudamericanas

Arqueros

Franco Armani (River)

Walter Benítez (PSV)

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Juan Musso (Atalanta)

Defensores

Lucas Esquivel (Athletico Paranaense) *

Juan Foyth (Villarreal)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Nahuel Molina (Atlético de Madrid)

Gonzalo Montiel (Nottingham Forest)

Nicolás Otamendi (Benfica)

Germán Pezzella (Betis)

Cristian Romero (Tottenham)

Marcos Senesi (Bournemouth)

Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)

Mediocampistas

Thiago Almada (Atlanta United)

Facundo Buonanotte (Brighton)

Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid)

Enzo Fernández (Chelsea)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

Leandro Paredes (Roma)

Guido Rodríguez (Betis)

Bruno Zapelli (Athletico Paranaense) *

Delanteros

Julián Álvarez (Manchester City)

Lucas Beltrán (Fiorentina) *

Ángel Correa (Atlético de Madrid)

Ángel Di María (Benfica)

Alejandro Garnacho (Manchester United)

Nicolás González (Fiorentina)

Lautaro Martínez (Inter de Milán)

Lionel Messi (Inter Miami)

Alan Velasco (FC Dallas) *

* Citados para la Selección Argentina Sub-23.