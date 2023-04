Roberto Ayala: "Los festejos ya quedaron atrás, hay que pensar en lo que viene"

En la apertura de “Campeones del Mundo”, la exhibición oficial de la AFA en la que se repasan los éxitos de las Copas de 1978, 1986 y 2022, la Copa América y la Finalissima, entre otras actividades, Roberto Ayala se refirió a la alegría que aún se vive tras la consagración en Qatar y el orgullo que eso representa. Sin embargo, puso un punto y dejó en claro que la Selección Argentina ya tiene la cabeza puesta "en lo que viene".

"La gente en cada momento que te cruza te reconoce, te agradece por el trabajo y la línea que tuvo este equipo", señaló el ayudante de campo de Lionel Scaloni en López 910, desde La Rural. Pero de inmediato marcó cuál es el camino trazado: "Los festejos van quedando atrás, ahora hay que pensar en lo que viene porque la apuesta tiene que ser seguir mejorando".

Aunque insistió con que "el día a día te lleva a pensar en lo que vas a hacer y no en lo que hiciste", Ayala no pudo evitar referirse a la emoción que aún lo invade por el título obtenido a fines de diciembre.

"No es que se trata de vivir de recuerdos, sino disfrutarlos. Y en cada momento en que me toca frenar y charlar, es eso, es emoción pura. Es lo que siento en este momento. No sé hasta cuándo durará esa efervescencia, porque es hablar y decir 'campeón del mundo', y es muy grande", completó.