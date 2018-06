"Es vergonzoso el panquequismo en el periodismo"

Sobre que falta Paraguay en este Mundial:



"Cuando no se trabaja bien terminamos mal siempre, es un problema de la parte dirigencial. hace tiempo que paraguay viene mal y creo que se nos va a dificultar clasificar para Qatar también".





"Es un Mundial bueno, hay sorpresas, pero también tenemos la realidad de Uruguay que ahora le ha sumado fútbol a la mitad de la cancha".





"Un Mundial lindo, de buenos goles, y la participación de la tecnología. Creo que Argentina fue perjudicada con el penal a Pavón en el primer partido. Los criterios no son iguales en todos los partidos, lo de Mascherano no fue penal porque sino deben cobrarlo también en los otros partidos".





Referido a por qué cree que la selección argentina cambió tanto de un partido a otro:



"Por la calidad de jugadores que tienen, luego de las barrabazadas que les dijeron luego de perder con Croacia, todavía hay periodistas que los critican y dicen que estos jugadores no cumplen, yo les preguntaría qué hicieron ellos de sus vidas, este grupo de jugadores llegan a disputar finales y después los exigen.





"Hay muchos panqueques de periodistas deportivos".





Referido a por qué salió a bancar a Caballero:



"¿Cuántos balones le tiraron para atrás? Cuando le tiran al pelota para atrás ningún compañeros se le muestra. Somos seres humanos y podemos fallar, no matarlo como hicieron con Caballero".



"Armani es un atajador, tiene mucha personalidad, juega bien. Tiene un prototipo que muestra solidez, no se apura, no arriesga, eso le da tranquilidad a la defensa, Argentina hoy necesita tener personalidad para salir jugando desde atrás".





Escuchá el audio de la entrevista:





Chilavert.mp3