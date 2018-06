Acerca del papelón por el partido amistoso con Israel:



"Lo primero que hay que hacer es pensar el origen de esto, la AFA firma un partido para jugarse en Haifa por un dinero importante, cuando cambia la Ciudad empiezan los problemas, nosotros detectamos esos problemas a través de Cancillería, Cancillería se comunica con nosotros y nosotros hablamos con la AFA para contarle nuestra preocupación y diciéndole que hay que tomar recaudos para que no haya ningún problema".



Sobre que la Cancillería ya había advertido a la AFA de problemas:



"No le decimos que no es conveniente hacer el partido, le explicamos que hay reclamos de distintos lugares, la AFA nos dice que el partido estaba organizado y se iba a realizar de todas maneras, que se iban a tomar recaudos. Los jugadores viajan a España y ahí empiezan las manifestaciones públicas pequeñas, ahí los jugadores y la AFA toman la decisión de no ir a jugar el partido para no generar más problemas. Esta es la historia, para que quede claro."



"Yo creo que ellos pensaron que no iba a tener repercusión, cuando llegaron allá se dieron cuenta con estas manifestaciones, si yo soy Messi y veo camisetas ensangrentadas, si un grupo lo amenaza con un atentado durante el Mundial también me asustaría. El hecho clave fue el cambio de Ciudad en Israel, eso generó el problema mayor."



Referido a los problemas de último momento que se generan sin necesidad:



"La selección entra en el proceso final de los 4 años de preparación para un mundial fue un proceso complicado, cambiaron 3 veces de Entrenadores en medio de este proceso, se llega con jugadores con muchos problemas, lesiones de último momento, estas últimas cosas que surgen, algunas fotos que salen y generan conflicto, la realidad es que llegamos de una manera complicada. Ahora veo que hay críticas del periodismo al descanso de los jugadores, yo celebro que descansen porque vienen de torneos muy exigentes, a veces el mejor entrenamiento es un buen descanso.""A mí no me preocupa algún hecho aislado sino muchas críticas de periodistas de que deben entrenar todo el día, no es así. No tenía conocimiento de eso que cuentan del avión y lo otro, pero no es momento para un gran entrenamiento, vienen de competencias muy duras".