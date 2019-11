Martínez Quarta y el desafío de defender a la temible delantera del Flamengo

El sábado 23 de Noviembre se disputará la final de la Copa Libertadores entre River y Flamengo en el Estadio Monumental de Lima. El defensor del equipo campeón de la última edición palpitó el encuentro en De una, Otro Buen Momento.





Llave de semifinal con Boca:





"Fue un partido duro, más que nada en la vuelta. En la ida pudimos demostrar el juego que queríamos".





Final frente a Flamengo:





"Creo que por algo estamos los dos en la final, se encuentran los dos mejores del continente. Tenemos un lindo partido para afrontar".





Arbitraje en La Bombonera:





"No me acuerdo de haber hecho alguna falta, pero a mis compañeros creo que las que más cobraron fueron del lado izquierdo. Vi un compilado con Boca y fueron más las que no que las que fueron".





Inicios como jugador:





"Yo jugué de 5 en River. Messina me puso de central"





Sede de la final:





"Todos estuvimos pendientes de donde iba a ser".





Partidos en la Selección:





"Fue un poco la confianza que venía teniendo desde y acá y la que me brindó el cuerpo técnico".