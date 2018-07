Tema entradas: "De regalo nunca se habló, no tenemos la liquidación de las entradas"

"Para nosotros es un compromiso muy lindo poder recibir a Boca en el Municipio de Florencio Varela".



"No hablamos con Beccacece sobre la Selección... cuando supimos que no iba a continuar, lo llamamos y no dudó ni un segundo en contestar".



Sobre el futuro de AFA: "Claudio Tapia tiene toda la sabiduría para saber a quien tiene que llevar". "Hay que trabajar mucho, ver lo que nos conviene, pero para eso está el presidente de AFA".



Sobre el escándalo de las entradas que dio la AFA: "Las únicas entradas que tuve son las que nos repartieron acá... nos dieron 100 entradas. Otra cosa no sé". "No se como vamos a terminar con ese tema, pero de regalo nunca se habló.... no tenemos la liquidación de las entradas".

Reviví el audio de la entrevista:

José Lemme - Presidente de Defensa y Justicia.mp3