"Vidal es la única que tiene 40 puntos de imagen positiva"

"Hay un enojo enorme, todas estas personas están con 5 puntos de imagen positiva y 55 negativa."



"La opinión pública necesitó salvar algo en términos psicológicos y eligió salvar a Messi, salió muy bien antes y después del partido con Francia.



Dado los resultados de la pregunta sobre quién debe ser el próximo DT de la selección, gana Simeone, luego Gallardo y tercero Mascherano.





Sobre el tema político:



"Estamos complicados, hay un clima de opinión pública que cambió mucho, Macri cayó 16 puntos del año pasado a este año. Primero se descompuso la opinión pública y luego fué el tema de los mercados, Macri comenzó a caer desde noviembre. Cuando la gente cambió su opinión aparecieron después los mercados paranoicos. Luego apareció la oposición mandando la ley de facturas. Todo viene después de la opinión pública".

Mirtha Legrand:



"Ella sintetiza bien el disgusto de mucha gente, no es que sirve para cambiar la opinión, representa al colectivo que votó a Macri como herramienta para frenar a CFK, que no es del núcleo duro de Macri, una vez que la tarea de sacar a CFK está completa ya no le gusta tanto. La gente lo empieza a evaluar con un criterio más racional, como administrador, en eso va su suerte, la gente lo evalúa como gestor. El miedo a Cristina desaparece y ahora evalúan la gestión. Lo primero lo solucionó, en lo segundo, en lo económico, dice una cosa y pasa otra."



"A Macri lo que le sirve es llevar a Cristina hasta el 2019 y gana vaya con quien vaya, con Macri, con María Eugenia Vidal, con Peña, con cualquiera, hasta con un potus. 42% da hoy ante la pregunta si quieren que Cambiemos gane, 45% responde que quieren que Cambiemos pierda. Con una Cristina con 33 puntos no es posible que Macri gane en primera vuelta. La segunda vuelta la define los que dicen que les da lo mismo que gane o pierda Cambiemos. Ahí Cristina, en ese 12% de indecisos no gana nada. Cristina tiene 12 puntos de imagen positiva, Macri tiene 17, Vidal es la única que tiene 40 puntos de imagen positiva."



Referido a Marcelo Tinelli como candidato:



"El 80% de la población dice que de ninguna manera lo votaría para Presidente, en nube de palabras sobre él la primera palabra que sale es 'oportunista'. Creo que la gente sigue buscando gente con prestigio creado afuera de la política, sos cocinero en la televisión, te presentas para Intendente y ganas, sos Midachi y ganás dos elecciones. La gente le dice que no a Tinelli para la Presidencia, le pide que demuestre que puede gestionar al público empezando por algo más chico, por la Intendencia de Bolivar a lo mejor. Para Gobernador no lo medí".