Sergio Berensztein:"El gobierno tiene miedos fundados de perder las elecciones"

Sergio Berensztein, analista y consultor político, habló en Novaresio 910 y dijo que "Hay muchas discusiones legales y políticas por la decisión de detención a Assange. El presidente actual del Ecuador se alinea con presidentes europeos y se distancia de Correa".



Sobre la crisis económica, dijo que : "Estamos en un año electoral, el miedo a perder las elecciones, el Gobierno sabe que hay un malestar enorme en la sociedad y está comprometido el horizonte electoral".



Además, dijo que "Los gobernadores radicales, como Gerardo Morales, Alfredo Cornejo, María Eugenia Vidal y Horacio Rodriguez Larreta vienen eligiendo cambios de rumbo, la inflación no baja, cae el nivel de vida en la Argentina, la discusión es que se hace en este contexto. El Gobierno trata medidas que tengan efecto en corto plazo, ya que a largo no funciona. Veremos si impacta en el plano electoral".



"Es fundado el temor de perder las elecciones en el Gobierno, tiene que ver como se resuelven los candidatos en el espacio opositor, si el peronismo llega con un candidato competitivo de centro y unidos, será competitivo. A Macri se le allana el camino si van fragmentados", agregó.



Sobre las chances del gobierno en Octubre, dijo que "Si Cristina Fernández no compite el Gobierno tiene el peor escenario porque une a la oposición y Macri no puede competir con un candidato mas moderado"



"Macri sigue con su discurso de pedir más sacrificio, el horizonte no es bueno. Me parece que se quedaron sin recurso discursivo para convencer que con lo mismo van a cambiar las cosas", finalizó.