La hija del colectivero asesinado criticó a Sergio Berni tras sembrar dudas sobre el móvil del crimen

Daniela, la hija de Daniel Barrientos, el colectivero asesinado este lunes en La Matanza, habló este martes y apuntó contra el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, quien en las últimas horas sembró dudas sobre el móvil del crimen y habló de "intencionalidad" política.

"No tiene vergüenza. Habla de tiros, de mano dura, pero la policía de la provincia está totalmente desamparada", aseguró la joven, quien contó que pertenecía a la fuera, pero pidió la baja para poder cuidar a su hija, que padece autismo.

Embed

"Me molesta que Berni diga que fue un ajuste de cuentas. Fue un hecho de inseguridad. Estoy angustiada, con impotencia y bronca, porque mataron a mi papá como si nada", dijo Daniela en diálogo con la prensa al finalizar el velorio de su papá en Virrey del Pino.

"Mi papá era una persona carismática. Capaz que estaba lleno de problemas, pero igual te tiraba un chiste. Era gentil y una persona alegre. Ojalá que esta inseguridad se acabe, no puede ser que todo el mundo viva con miedo. Vivimos todos con miedo", agregó.

Por su parte, Isabel, la hermana de Daniel Barrientos, expresó: "Estamos exigiendo Justicia ¡De qué derechos humanos me están hablando! Nosotros no tenemos derecho a nada, nos sacan la vida como si nada".

Qué dijo Berni sobre el asesinato del colectivero Daniel Barrientos en La Matanza

Sergio Berni estuvo este lunes en América Noticias con Rolando Graña y Soledad Larghi, donde consideró que "no fue habitual" el crimen del colectivero. "No sé si nos tiraron un muerto", afrimó.

"No fue un hecho habitual. Por lo general, los delitos siempre tienen patrones. No es común que un auto cruce a un colectivo a las 4 de la madrugada y no se lleven nada", deslizó.

En su descargo, el funcionario agregó: "Usaron un arma típica de sicario. Nos topamos con un armamento que usan delincuentes de alta monta y con una munición que sale una fortuna. Nada nos cierra".

Acerca de cómo fue el crimen, Berni dijo: "(Al chofer) lo fusilaron, no se resistió. Los delincuentes se llevaron una cartera que no tenía plata y ni siquiera abrieron".