Sergio Lello Sánchez: Milagro Sala: "La prisiòn domiciliaria a Milagro Sala se la conceden por Lobby político internacional"

Sergio Lello Sánchez - titular del Ministerio Público de Acusación de Jujuy 17-08.mp3

REPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTES"Me sorprendió que se haya decidido la prisión domiciliaria porque para ello debía tener el expediente, que está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por otro lado, no notificó al Ministerio Público."AUDIO DE LA NOTA-"Es irregular que alguien falle sin el expediente a la vista."- Por qué se le concede la prisión domiciliaria a Milagro Sala: "Ella tiene tres prisiones preventivas, una que deciden que se haga en la prisión domiciliaria, pero quedan dos causas más. Yo creo que el Juez se equivocó. Los fallos de la Corte Suprema no deciden si las recomendaciones son obligatorias."-"No hay nada que muestre que es diferente ante la ley. Esto forma parte de la estrategia de Milagro Sala. Tienen una estrategia política avalada por un sector de la prensa. En los expedientes donde debía defenderse no lo hizo."-"La vivienda apareció saqueada pero no hicieron la denuncia."Luis Novaresio, conductor: "A mí me parece una chantada, o está detenida o está libres, por qué prisión domiciliaria?."Sergio Lello Sánchez, titular del Ministerio Público de Acusación de Jujuy: "Ella debe seguir en la cárcel porque no tuvo, de acuerdo a la prueba y los expedientes, ninguna afectación de salud o física."