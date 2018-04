Sergio Maldonado: "No es cierto que recibimos 200 mil pesos"

Sergio Maldonado, hermano del joven muerto tras una protesta en Chubut Santiago Maldonado afirmó que "no es cierto" que su familia recibe "200 mil pesos" mensuales por parte del Estado, al salir al cruce de versiones periodísticas.



"No es cierto que recibimos 200 mil pesos" mensuales, afirmó Sergio Maldonado, en referencia a ayuda económica que el Estado debe brindar a víctimas según tratados internacionales.



Versiones periodísticas indicaron que la familia habría recibió de parte del Estado un total de 1.600.000 pesos, a razón de 200 mil pesos mensuales desde el 1 de agosto, lo que fue rechazado por Sergio Maldonado.



Maldonado cuestionó que se diera a entender que los ingresos habían sido directamente recibidos por los familiares, cuando en realidad se destinaron a pagar pasajes a los peritos y abogados que colaboraron en la causa, como así también los familiares hicieron uso de ellos "cada vez que los citó el Estado".



"No son 200 mil por mes como si fuera que a uno le depositan en una cuenta bancaria sin ningún control", señaló el hermano de Santiago.



Explicó: "En esos gastos está la reunión a la que nos citan para ir a La Plata, el hotel y el pasaje cuando se hizo la sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Uruguay, entre otros, porque es el Estado el que nos cita a nosotros a ir".



En declaraciones a AM750, explicó: "El traslado del avión sanitario en el que viajó el secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj junto a peritos, Cuando vuelve el cuerpo de Santiago, va con el juez y cuatro secretarios, eso también está contemplado en los gastos".



"Cada vez que se mueve el expediente salen a pegarnos con algo", advirtió Sergio, quien concluyó: "Yo no le tengo miedo a todos esos políticos que vienen con carpetazos. No hay algo que económicamente pueda devolverme a Santiago".



A través de un comunicado, la familia señaló: "Ante los nuevos ataques recibidos por nuestra familia en redes sociales y medios de comunicación, que no informan objetivamente tergiversando los hechos, nos vemos forzados a reiterar que ante la desaparición forzada de Santiago que, el Estado Nacional asumió la obligación de afrontar una parte de los gastos que, como familiares, nos vimos obligados a erogar para intentar obtener una respuesta que aún no llegó: quienes son los responsable de la desaparición y muerte de Santiago".



Recordaron que "esta 'ayuda' se trata, en realidad, del cumplimiento de una obligación del Estado asumida en tratados internacionales incorporados a nuestra Constitución".