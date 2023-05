El editorial de Facundo Pastor: "Sergio Massa y un deseo de consenso"

Empiezan a aparecer algunas señales un poquito más claras. Empiezan a aparecer algunos datos políticos más concretos que bien podrían pasar como definiciones. Todavía no tienen la categoría de definición, pero empiezan a aparecer algunas señales políticas electorales hacia adentro del oficialismo. Después del cierre de la semana pasada, donde la discusión era "si Cristina sí" o "si Cristina no", "si Cristina tal vez", "si Cristina quizá", rápidamente ese rumor fue aclarado desde el Instituto Patria, donde dijeron "de acá no se filtró nada".

Pero en las últimas 24 horas empiezan a aparecer algunas señales, insisto, más claras. Quizás sean pasos un poco sigilosos de qué puede llegar a pasar hacia adentro del oficialismo, hacia adentro del peronismo.

Dos veces en 24 horas, o mejor dicho, dos veces en menos de 24 horas, Sergio Massa se refirió a las internas, se refirió a las PASO, y creo que hay que interpretarlo como una señal. Anoté algunas palabras: "internas estériles", "juntos", que en verdad es raro porque es un eslogan de la vereda de enfrente.

Está claro que en estas declaraciones de Massa pareciera haber un precandidato de consenso levantando la mano, diciendo "para qué las PASO", para qué vamos a desgastarnos en distintos candidatos.

Massa está convencido de que debe haber un candidato en el peronismo de consenso. La pregunta que uno podría hacerse, que emerge prácticamente en forma automática, es: ¿Cristina piensa lo mismo?