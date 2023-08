Sergio Massa "Se acabó la joda de hacer paro por cualquier cosa"

El ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, volvió a responsabilizar al Fondo Monetario Internacional (FMI) por la reciente devaluación y lanzó un mensaje contundente a los sindicatos, instándolos a reconsiderar las protestas gremiales.

El candidato presidencial expresó su opinión sobre la devaluación ocurrida a principios de semana, culpando al FMI por imponer tal medida. "Argentina tuvo que tomar una decisión muy desagradable que fue la devaluación de su moneda por imposición del Fondo Monetario Internacional", declaró en una entrevista a Crónica TV.

Massa también se comprometió a "compensar el daño que se ha generado por la devaluación que nos impuso el Fondo", asegurando que esta decisión no fue tomada por su administración y subrayando que él no renegoció la deuda.

"A mí me tocó tomar el 'tomuer' frío", señaló Massa, quien también salió al cruce de las críticas que se realizan a la nueva emisión de moneda que debería realizar el Gobierno para otorgar sumas fijas a trabajadores, bono a jubilados y subas de planes sociales, como prometió en las últimas horas. "No me vengan con el verso del plan platita", dijo el candidato sobre la posibilidad de anunciar una suma fija para trabajadores.

Massa_UP.jpg Sergio Massa, durante el discurso del domingo tras la derrota en las PASO (Foto: Télam).

Sergio Massa: la escuela pública y los paros sindicales

En cuanto a la eficiencia estatal, Massa destacó su visión de un Estado presente, pero enfocado en la eficiencia. Utilizó ejemplos como los paros docentes para ilustrar la necesidad de maximizar el tiempo dedicado a la educación. "Hay que hacer al Estado más eficiente. Eso es como cuando el Papa dice 'tengo la escuela pública, pero tengo 18 paros por año, me complicaste la vida, flaco; no tengo donde dejar a mi pibe'", explicó.

En este sentido, el candidato hizo un llamado a los sindicatos a repensar sus tácticas de protesta. "Tiene que haber un compromiso en el que digamos 'muchachos, se acabó la joda de que por cualquier cosa reclamamos, por cualquier cosa hacemos paro'", puntualizó, instando a una mayor responsabilidad y consideración de los impactos de las medidas de fuerza en la sociedad.