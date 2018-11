REPASA LAS FRASES MAS IMPORTANTES DE LA ENTREVISTA







"Se clausuró la Bombonera ayer por exceso de capacidad y ocupación de lugares previstos para la evacuación. Nosotros en el transcurso de la mañana enviaremos las actuaciones a la Dirección General de Administración de Infracciones y el club Boca Juniors deberá dirigirse allí para levantar la clausura; no es una falta relativa a la seguridad del estadio propiamente dicho, sino que fue algo que sucedió en ese momento en ese lugar, por lo que el club, lo que debe hacer es pagar la multa y se le levantará la clausura".



-"Mentiría si diera un valor de la multa, porque no suelo mirarlas."



-"Si Boca paga se reabre la cancha para un posible festejo mañana, si apela, lo determinaría el controlador de falta que le toca en el sorteo. Para levantar la sanción deben pagar la multa."



-"Nosotros verificamos la ocupación de las tribunas, los pasillos, no sabemos la cantidad de gente de más que había, pero veíamos gente en los puntos de evacuación."



-"Nuestra tarea es velar por la seguridad."





AUDIO DE LA ENTREVISTA