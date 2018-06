El exfutbolista visitó los estudos de Radio La Red y analizó el presente de la Selección Argentina a 9 días del inicio del mundial de Rusia 2018. Criticó a Sampaoli y pero afirmó que "manda en la selección"













Repasá las frases más importantes de la nota:









"No tenemos un lateral de jerarquía"





"Nunca me gustó Mercado además no está al 100%"





"No me gustan los entrenadores que dirigen como Sampaoli, con esa locura"





"Creo que Sampaoli manda en la selección, no lo veo a Messi imponiéndose"





"Pavón me gusta pero no tiene experiencia, jugar en un club no es lo mismo que jugar un mundial"





"Ansaldi es un pelotudo, digo esto porque yo si me hubiese sacado esa foto me sentiría un pelotudo. Estos jugadores no tienen humildad"