"Si sacamos la ley de la clandestinidad vamos a poder controlar esa mafia"

"Un día interesante, distinto, un día que puede llegar a ser histórico. El aborto existe, es una realidad, si hoy no sale la ley todo va a seguir igual, van a seguir existiendo en la clandestinidad, si sacamos la ley y lo sacamos de la clandestinidad vamos a poder controlar esa mafia, podemos acompañar a las mujeres que toman la decisión de manera más controlada. Nada va a cambiar si la ley no cambia".





Sobre si es generacional el corte en este tema:



"Hay algo que generan los jóvenes y no lo podemos negar, muchas mujeres han cambiado el pensamiento de sus padres y sus madres, esta juventud tiene una conciencia más feminista pero del feminismo desde los derechos y las libertades individuales. Nosotros somos la generación bisagra, educamos a nuestros hijos en un espacio de libertad distinto al que nos criaron nuestro padres".



"Es una ley, como tantas otras, donde nadie pierde derechos, se ganan derechos, el que no está de acuerdo o tiene una creencia firme que el impida a abortar, es una ley que no obliga a nadie a hacer nada que no quiera, pero ayuda a los que no creen lo mismo".





Referido al tema de Susana:



"La convencimos con Griselda de que hable, ella estaba a favor pero no lo decía. Le dijimos que la íbamos a apoyar para que se anime. Luego le contamos lo que generó con sus dichos."



"Me voy a la Plaza, estoy militando mucho en Salta que tenemos a los 7 representantes en contra, son 7 hombres en contra, estoy ocupándome de eso, luego me voy al teatro por que tengo función y al salir me voy a la Plaza para estar en la vigilia porque esto viene para rato".

Escuchá el audio de la entrevista:

Peña Flor.mp3