REPASA LAS FRASES MAS IMPORTANTES DE LA ENTREVISTA





"Argentina tiene cuatro Fuerzas Federales, Prefectura, Policía Federal, Gendarmería nacional y policía de seguridad aeroportuaria, cada una de las fuerzas federales tenía una reglamentación dispar respecto a cómo usar las armas de fuego. Lo que hace la resolución es homogeneizar el reglamento y genera un solo mecanismo en el uso del arma de fuego".



-"Argentina tiene dos normas, una convención internacional con Naciones Unidas y otro es el actual Código Penal, lo que hay es una instrucción del Poder Ejecutivo hacia las fuerzas federales respecto a en qué momento y bajo qué circunstancias se pueden utilizar las armas, ¿puede venir un juez después a decir que no es tá de acuerdo o que es ilegal? Por supuesto que puede, es una de sus funciones".



-"Siempre hay una interpretación discrecional del agente que está en la calle con el reglamento que sea. El cumplimiento del deber estaba tan abierto que dejaba muchos matices. Si hay exceso no está dentro de las normas. Las normas son las mismas que en Brasil, Uruguay y Chile."



-"Esta norma no abarca las Fuerzas locales, como la Bonaerense. Chocobar no le disparó a la persona, sino al piso, rebotó y mató al delincuente."



- Si no lo toma las policías locales, no queda mal?: "Es nuestra Constitución, por eso tenemos diferencias en cada una de las provincias"



- Sobre que es una política de derecha, que se siente?: "Es un relato del discurso porque cuando uno va a los números se ve que en el 2015 había más del doble de homicid ios de personal de las fuerzas que ahora. Naciones Unidas nos categorizó con la mejor calificación en estadísticas"





AUDIO DE LA ENTREVISTA