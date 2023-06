Silvina Luna está internada en terapia intensiva: los detalles de su delicado estado de salud

Este martes por la noche, el periodista Ángel de Brito confirmó en LAM (América TV) que Silvina Luna está internada en terapia intensiva en el Hospital Italiano y se encuentra con respirador y sedada.

“Lamentablemente, y lo chequeamos con sus médicos y con la gente del hospital Italiano, Silvina Luna está internada en terapia intensiva, está sedada y está con respirador”, reveló el conductor del ciclo.

silvina lunañ.jpg

Según lo comunicado, Silvina Luna está acompañada por su hermano y personas cercanas durante este difícil momento. Aunque se trata de una situación delicada, se pidió discreción.

Cabe recordar que Silvina Luna ya se encontraba hospitalizada desde principios de junio en el Hospital Italiano, donde estaba combatiendo una bacteria que había contraído. Esta internación era un paso previo necesario para iniciar el camino hacia un trasplante de riñón, después de los daños que su cuerpo había sufrido a raíz de una intervención estética realizada hace más de una década por el médico Aníbal Lotocki.

Silvina Luna contó por qué está internada desde el jueves: "Empecé otro..."

Silvina Luna compartió en sus redes sociales un video haciéndose diálisis en el Hospital Italiano y les contó a sus seguidores por qué está internada desde el jueves.

"Estoy en la sala de diálisis del Hospital Italiano, desde el jueves que estoy internada, supongo que mañana ya me voy a casa. Me vine a internar porque salieron los resultados de la biopsia de la microbacteria y por fin se pudo detectar cuáles son los remedios específicos que tengo que tomar, que son dos, así que los estoy probando ahora acá internada, para ver si los tolero y está todo bien", explicó la modelo.

silvina luna.jpg

"Por ahora viene todo perfecto, estoy contenta con eso. Empecé otro camino, que me tiene entusiasmada, que es el camino hacia combatir esta bacteria y después el trasplante", expresó Silvina.

"Antes de que me diagnosticaran me hicieron una biopsia de riñón, y me dijeron que mis riñones estaban calcificados, los dos, y tenía que entrar en diálisis", había relatado la modelo cuando estuvo en LAM (América TV). Silvina sufrió mala praxis de Aníbal Lotocki y hoy lucha por recuperar su salud.