Silvina Luna sigue en terapia intensiva: cómo sigue su estado de salud

La salud de Silvina Luna sigue preocupando al entorno. Hace cuatro días, en DDM, Andrea Taboada dio a conocer que la modelo reingresó a la sala de terapia intensiva del Hospital Italiano. La periodista informó que el cuadro clínico de complico y, por esa razón, los médicos tomaron esa decisión.

Este martes en Bien de Mañana, el programa de Fabián Doman en El Trece, el periodista Damián Rojo dio más precisiones sobre la salud de la ex Gran Hermano. “Ella está en estado crítico. Si bien no hay información oficial, yo estoy intentando comunicarme con su hermano, que por ahora no está respondiendo. Las últimas comunicaciones oficiales fueron ‘recen por ella’ porque no hay mucho más para hacer, solo esperar”, aseguró.

silvina luna.jpg

Según el panelista, los especialistas indican que la modelo y actriz no podrá recuperar la calidad de vida que tenía antes de su internación. "Una profesional me contó el otro día que el cuadro a nivel renal es irreversible. Es muy difícil que se recupere. Creo que, en este momento, hay que pedirle más a Dios que a la ciencia con lo que pueda pasar con Silvina Luna”, agregó.

Finalmente, Damián Rojo comentó que desde el entorno íntimo de Silvina Luna dejaron trascender que, si no dan información, es porque no se dieron cambios en el cuadro. "La vida que conoció ya no existe. Ahora solo hay que esperar, porque si la familia no comunica nada es porque sigue todo igual”, cerró.