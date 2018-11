reventa de entradas en River, confirm贸 que en la previa de la superfinal de la Copa Libertadores, un barra "Millonario" amenaz贸 con provocar incidentes el d铆a del partido en respuesta a la investigaci贸n que lleva adelante la Justicia. El fiscal Norberto Brotto , que investiga la, confirm贸 que en la previa de la superfinal de la Copa Libertadores,el d铆a del partido en respuesta a la investigaci贸n que lleva adelante la Justicia. "S铆, Jos茅 Uequin, pas贸 por la fiscal铆a porque hab铆a una orden de requisa vigente, y cuando vino su abogado 茅l apareci贸, se lo requis贸 y s铆, no se lo detuvo", contest贸 el fiscal cuando se le consult贸 si es cierto que un barra hab铆a amenazado con provocar incidentes en la previa del encuentro.

El barra es cuesti贸n es Jos茅 Uequin, conocido como "Bolsa de Papa" y uno de los l铆deres de Los Borrachos del Tabl贸n. Su casa fue allanada en simult谩neo a la de H茅ctor "Caverna" Godoy, a quien le secuestraron 300 entradas y siete millones de pesos. "Eso lo dijo Uequin en otro momento cuando pas贸 por la fiscal铆a, sin saber siquiera que se lo estaba investigando, pero s铆 sab铆a que le hab铆amos intervenido el tel茅fono", agreg贸 el fiscal en di谩logo con radio La Red y de esta forma confirm贸 las amenazas en la previa del encuentro.





"No soy el responsable de lo que pas贸 el s谩bado y el domingo en River Plate- Boca Juniors. Yo no estuve en esos hechos, yo estoy en una investigaci贸n que viene desde abril. Los allanamientos son el resultado de una investigaci贸n larga. Los detenidos del s谩bado los tiene otra fiscal"



-"No hay detenidos de los allanamientos del dinero y las entradas. El resultado de los allanamientos y lo ocurrido en River me permiten salir de la contravenci贸n y pasar al delito. La ley de la contravenci贸n impide la detenci贸n de las personas."



-"Igual en los allanamientos no estaban estas personas."



-"Los elementos que encontramos en los allanamientos nos hacen calificar a la conducta en otros delitos"



-"Hay muchos ele mentos, a煤n no puedo detener a nadie, se present贸 el abogado de Godoy y dice que puede explicar todo. Debo analizar todo lo secuestrado"



-"Yo tengo comprobadas 300 entradas en una persona que ten铆a derecho de admisi贸n en River Plate. Estamos peritando que eran originales. Es un delito de la ley del deporte, pero no puedo decir que es asociaci贸n il铆cita"



-"No hay peligro de fuga porque no hay un pedido de detenci贸n."



-"En el allanamiento no hab铆a armas. Caverna Godoy es un barra que administra entradas y ten铆a 7 millones de pesos. Estamos analizando si hay vinculaci贸n con lo ocurrido el s谩bado."



Gustavo Carabajal, columnista: "Las entradas son originales."



Norberto Brotto, fiscal: "La contravenci贸n no da detenidos."



-"Un barra en un momento, hace tiempo, pas贸 por la fiscal铆a y habl贸 de venganza. No puedo detenerlo porque la ley no lo permite en una contravenci贸n."



-"脡l tiene una causa en el 2016, pero no es condena."



-"La justicia no debe apartarse de la ley. Para la fiscal铆a no hay duda que una persona del Club le dio entradas a Godoy."





