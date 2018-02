Sin Falcioni en el banco, Banfield juega en la altura de Quito

Banfield deberá esforzarse este martes en la altura de Quito, a 2.850 metros sobre el nivel del mar, para conseguir la clasificación a la tercera fase de la Copa Libertadores cuando dispute la revancha ante Independiente del Valle, tras haber empatado 1-1 en Buenos Aires, la semana pasada.

El partido por la Fase 2 se jugará a partir de las 21.30 en el estadio Olímpico Atahualpa con arbitraje de Eber Aquino de Paraguay, secundado por sus compatriotas Milciades Saldívar y Roberto Cañete. La cadena Fox Sports televisará en directo.

Banfield debe salir a ganar o al menos a convertir goles porque si persiste la igualdad en cero será Independiente del Valle el que avance de ronda debido al gol convertido como visitante en el estadio Florencio Sola.

Un empate 1-1 en Quito forzará a la definición con tiros desde el punto penal y la igualdad por dos o más tantos beneficiará a Banfield, que encara su cuarta participación en el torneo continental tras 2005 (cuartos de final), 2007 (fase de grupos) y 2010 (cuartos de final).

Independiente juega de local en el estadio General "Rumiñahui", de Sangolquí, situado en un valle, ubicado a los 2.500 metros sobre el nivel del mar, pero su capacidad es de 7.500 aficionados, por lo que no cumple con la capacidad mínima para la Libertadores que es de 10.000 aficionados y ello lo obliga a su mudanza a Quito.

Mientras el cuadro local no tendrá al defensa central Luis Fernando León, por expulsión en el partido anterior, Banfield no contará con su entrenador Julio César Falcioni, de 61 años, en proceso de recuperación en Argentina tras una reciente operación de laringe.

Independiente del Valle es dirigido por el argentino Gabriel Schurrer, que el año pasado condujo a Deportivo Cuenca, equipo al que clasificó a Copa Sudamericana.

El conjunto de Sangolqui cuenta en su plantel con los argentinos Richard Schunke (ex Almagro), Maximiliano Barreiro (ex Deportivo Merlo), Juan Pablo Segovia (ex Lanús, Atlanta y Los Andes) y Cristian Pellerano (ex Chicago, Atlanta, Racing, Independiente y Arsenal).

El ganador de este cruce enfrentará en la próxima fase al vencedor del enfrentamiento entre Chapecoense de Brasil y Nacional de Uruguay (0-1 en la ida).

De esa futura llave saldrá un equipo clasificado al Grupo 6, integrado por Santos de Brasil, Estudiantes de La Plata y Real Garcilaso de Perú.

= Probables alineaciones =

Independiente del Valle: Hamilton Piedra; Marcos Cangá, Richard Schunke, Juan Pablo Segovia y Luis Ayala; Kener Arce, Jhegson Méndez, Felipe Mejía y Billy Arce; Maximiliano Barreiro y Michael Estrada. DT: Gabriel Schurrer.

Banfield: Mauricio Arboleda; Jorge Rodríguez, Renato Civelli, Danilo Ortíz y Adrián Sporle; Eric Remedi y Juan Alvarez o Enzo Kalinski; Pablo Mouche, Jesús Dátolo y Nicolás Bertolo; Darío Cvitanich. DT: Omar Píccoli.

Árbitro: Eber Aquino (Paraguay).

Estadio: Olímpico Atahualpa, de Quito.

Hora: 21.30.

TV: Fox Sports.