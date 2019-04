"Sinceramente": Un compendio de agresiones y guerra

Señores, la guerra... un repaso de la guerra entre Inglaterra y Zanzi - Bariana, fue la introducción que llevó a el conductor al argentino agotado y el libro de la ex presidenta.





"Hace varios años que vivimos en tensión. Terminando de leer el nuevo libro de la ex presidenta pude confirmar lo que imaginaba. Cristina sigue siendo la misma de siempre, una señora enojada,irritada, furiosa. El libro es un comprendido de agresiones", expresó.





Por ejemplo, Mariana Zuvic, dirigente de la Coalición Cívica, es una de las elegidas para ser criticada. Otro nombre femenino que nombra Jonatan Viale es el de María Euguenia Vidal, una mujer "santa" que no le presentan amantes. "La misma Cristina de siempre, enojada, irritada, agresiva, en guerra", agregó.





"Sinceramente", un libro que para el conductor, con solo leerlo, no hace falta darse cuenta que las cosas no cambiaron demasiad., aunque haya marketing. "Si el antídoto para esto es el retorno de un presidente en guerra, pues entonces no habremos aprendido un carajo de la historia", reflexionó al concluir





