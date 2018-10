Sobre los aumentos del Gas: "No te pueden aumentar de manera retroactiva"

REPASA LAS FRASES MAS IMPRTANTES DE LA ENTREVISTA







"Es ilegal que te cobren ese aumento y hay argumentos para defenderlo. En derecho no es todo blanco o negro, la nota la redacto como usuario. Hablando con colegas vimos que hay puntos que permiten impugnarlo"



-"Vos cotejas el aumento, el marco normativo de gas y la Constitución, una vez que vos pagaste no te pueden aumentar de manera retroactiva, vos armas tu esquema en función de una carga tributaria. En gas tenes un caso particular que permite un ajuste retroactivo"



- Sobre si es legal?: "Para mí no te pueden aumentar sin previo aviso."



- Sobre qué pasa si no lo pagas?: "Tenes que pagarla, y si es invalida te devolverán el dinero, pero si luego se aplica la empresa puede cobrar una mora"



- Sobre como quejarse respecto al aumento: "La nota se presenta ante la distribuidora que el usuario tiene el contrato, luego la vía es el Enargas. Para mí se resolverá en un proceso colectivo, sin duda el Defensor del Pueblo dijo que se sacará"



- Sobre como pedir un plan de pago: "Debe llamar a la distribuidora o al Enargas."



- "Si no pagas ese monto te dicen que es un pago parcial y no está hecho el pago. Espero que se resuelva pronto."



-"En mi página pongo varias noticias del mundo, por otro lado, en el tema de la marihuana me parece interesante."





