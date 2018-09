Sobre los dichos de Avelluto: "no me gusto lo de Tom & Jerry"

Pinedo: "Lo que hizo el presidente fue cortar por lo sano y afrontar el costo que tenga que afrontar"

Presidente provisional del Senado y otra de las figuras de peso dentro de Cambiemos, el senador Federico Pinedo admitió que el reciente anuncio de Mauricio Macri se da en el marco de una oportunidad "definitiva" para corregir el rumbo de la economía. En esa línea, afirmó que el presidente busca "terminar con una lacra", que es el déficit fiscal, y que "cortó por lo sano".

"El presidente tomo una decisión que puede ser definitoria para la Argentina en el corto y el largo plazo, que es terminar con una lacra como el déficit fiscal. Lo que hizo el presidente fue cortar por lo sano y afrontar el costo que tenga que afrontar para que los argentinos no tengan más esta especie de espada arriba de la cabeza", señaló Pinedo en una entrevista con Luis Novaresio, en #Novaresio910.

Por otro lado, Pinedo no eludió esa suerte de polémica que se generó luego de que Pablo Avelluto, ahora secretario de Cultura, respaldara al jefe de Gabinete, Marcos Peña, con una particular frase: "Macri, sin Peña, es como Tom sin Jerry".

"Yo soy del Gato Félix", señaló inicialmente Pinedo en tono de broma. "No entiendo lo de Tom y Jerry porque ellos dos son una especie de dos amigos, pero que también andan correteando. No me parece exactamente feliz la comparación. El presidente y Marcos son dos amigos. Marcos tiene una mirada estratégica del cambio político en la Argentina y es un aporte muy relevante a lo que es Cambiemos", opinó, tomando distancia de los dichos de Avelluto.