Sobre ñoquis y vagancia

¿Se acuerdan que los argentinos comemos ñoquis los 29 de cada mes? El responsable es un señor que se llamaba "Pantaleón". Era un joven médico que recorría Italia curando enfermos. Un día de mucho frío, un 29 de enero, invierno en Italia, Pantaleón le pidió 'pan' a unos campesinos. Pero los campesinos, buena onda, lo invitaron a comer. ¿Qué sirvieron en la mesa? Ñoquis de papa.





Pantaleón les agradeció mucho y les auguró un año de buena pesca y excelentes cosechas algo que finalmente cumplió. Y encima, cuando levantaron los platos de la mesa, encontraron debajo del plato de Pantaleón 15 monedas de oro. Esta historia se convirtió en mito y ese mito se expandió por todo Italia haciendo que todos los 29 comieran ñoquis y pusieran monedas debajo del plato pidiéndole a Pantaleón buena fortuna para los hogares. Así llegó a la Argentina obviamente a través de la inmigración italiana.





Pero vieron que en Argentina, siempre tenemos una forma de destruir las historias lindas... resulta que en cierto momento diferentes gobiernos comenzaron a nombrar empleados públicos que no hacían nada que no iban a trabajar que eran amigos, familiares, amantes que se rascaban... solamente aparecían en las oficina los días 29 ¿Por qué los 29? Para cobrar el sueldo por eso, a estos muchachos que no hacían nada y estaban acomodados en el Estado se les empezó a decir "ñoquis".





De ninguna manera son ñoquis, de ninguna manera son vagos, de ninguna manera son holgazanes pero quiero contarles que los señores diputades y senadores argentines obtuvieron este año un récord fenomenal: sancionaron la menor cantidad de leyes en los últimos ocho años. Solamente 18 leyes. ¿Cuántas veces sesionaron? Seis veces en la Cámara de Diputados, siete veces en el senado sobre ocho meses de actividad legislativa eso te da un promedio de menos de una ley por mes para cada cámara.





¿Qué estuvieron haciendo los diputados por ejemplo? Mendiguren estuvo en Intratables. Iglesias estuvo en Twitter. Scioli estuvo paseando en Italia. Kicillof estuvo paseando en un Renault Clio.Massot se fue a hacer un master a la universidad de Yale. La diputada Donda se estuvo peleando con policías. Solá estuvo rosqueando para ser Canciller. Cómo verán, ninguno laburó.





¿Cuánto ganan nuestros legisladores? Senador nacional: Salario bruto $ 199.000. Neto: $ 135.000. Diputado nacional: Salario bruto: $ 170.000. Neto: $ 121.000.





Hace varios años que yo insisto con una solución: descuento por presentismo. Senador o diputado que no apoya la cola en su banca o en la comisión por lo menos cuatro veces a la vez cobra un peso. Senador o diputado que se la pasa boludeando o en campaña o presentando libros o en Twitter en la tele no cobra un peso.





¿Argentina está para tirar guita a la basura? ¿Argentina está para regalarle la plata a gente que dice representar al pueblo pero terminan funcionando como comentaristas de la realidad? Entonces, muchachos, con todo respeto, laburen, porque algún día la gente se va a cansar en serio.