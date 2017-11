Soledad Acuña: interna política "Ctera saca esto, cuando está en medio de un proceso de elecciones, sus gremios son kirchneristas"

Soledad Acuña - Ministra de Educación porteña 31-08.mp3

REPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTES"Ayer hablamos con Claudio Avruj por la suerte de cuadernillo que hizo la Ctera en el Caso Maldonado. Es llamativo que dice que fue desaparecido por gendarmería, esto alertó al Gobierno nacional y de la Ciudad."Soledad Acuña, Ministra de Educación Porteña: "Nosotros hace un tiempo que tenemos un 0800, no es para que los papás denuncien. Lo había habilitado Esteban Bullrich. La familia que no está conforme con lo que pasa en la escuela de su hijo debe acercarse a la escuela. Los directores son los que tienen la capacidad de definir."AUDIO DE LA NOTA-"Ctera saca esto, cuando está en medio de un proceso de elecciones, sus gremios son kirchneristas. Es para competir que línea i nterna es más contraria al Gobierno."-"Cualquier situación del día a día debe ser tratada en las escuelas, la escuela debe enseñar a pensar y analizar la realidad. No hay que utilizar a los chicos para una interna política, no decirle qué pensar. Hay que decirles cuál es la situación, todos queremos saber dónde está Santiago y el Estado está trabajando. En los cuadernillo se dice que el responsable es gendarmería, el Estado y se cuestiona a Patricia Bullrich."-"Todos los temas de derechos humanos se trata en Ética Ciudadana estos folletos que distribuyeron fue marcketing de campaña."Luis Novaresio, conductor: "Me pareció siniestro que tomen lista y mencionen a Santiago Maldonado. Aunque insisto que debe ser tratado el tema."Soledad Acuña, Ministra de Educación Porte&ntil de;a: "Es una absoluta minoría los que hicieron esto en la Ciudad de Buenos Aires, los que lo hicieron son sindicalistas y militantes. El problema es que digan como verdades posturas políticas."Luis Novaresio, conductor: "El folleto y la teatralización de la Ctera es siniestra, como también me pareció terrible la carta de los padres diciendo que no quieren que el hijo presencie una clase sobre Santiago Maldonado."-"Hay una falta de sentido común, cuando te dicen hay patrullaje y roban más quiere decir que no hay patrullaje."-"Si el docente quiere hacer política y está enojado porque Mauricio Macri ganó las elecciones que lo haga en otro lado, no puede estar en una clase diciendo que Maldonado fue desaparecido por el Gobierno."