"Una situación difícil, corresponde decir que son absolutamente falsas las afirmaciones de esta persona, la conozco de la época se estudiante, tuvimos una relación de noviazgo pero no recuerdo de cuánto tiempo, nunca hubo una situación de violencia ni de aborto".



"Me parece que es clara la intencionalidad en cuanto a qué justo un día antes de la votación de un tema tan sensible tenga que estar aclarando estas cosas, entiendo que sea parte de un partido político y de una campaña a favor del aborto legal del cual siempre fui muy respetuoso de todas las posiciones. A mí ne me llevan los extremismos ni a favor ni en contra, es un tema sensible donde se buscar resolver al mortalidad materno infantil".



"Yo ya he enviado a todos los medios un parte de prensa que señala la falsedad de estos hechos."



Acerca de por qué cree que su ex pareja dijo esto:



"Forma parte de una campaña."



Referido a qué piensa sobre el aborto:



"Es un problema que nos aqueja a todos, hay que abordarlo, celebro que desde el Congreso se profundice la discusión donde todos aprendemos un poco más, la interrupción del embarazo no creo que sea la solución, hay que trabajar más en la educación sexual, facilitar las adopciones, hay que trabajar mucho en políticas públicas. La Constitución es clara en cuanto a la defensa de la vida. A esta hora está todo muy parejo, final abierto".

Escuchá el audio de la entrevista:

