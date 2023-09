Tamara Alves, representante de jugadores: "Siempre me llamó la atención, pero estaba la barrera por ser mujer"

Tamara Alves, esposa del exfutbolita Patricio "Pato" Toranzo, brindó una entrevista en MP910 por Radio La Red y analizó su carrera como representante de jugadores. "Soy una persona que me gusta trabajar. Estuve en los medios y con tantos años al lado de Pato (Toranzo) viendo su vida, siempre me llamó la atención, pero siempre estaba la barrera por ser mujer", comenzó diciendo la agente FIFA.

"Me profesionalicé, estudié, fui tomando jugadores de a poco, algunos conocidos de Pato, para poder potenciar mi carrera. Siempre quiero dejar las cosas claras en las transferencias de mis jugadores", explicó Alves, que, además, analizó su forma de trabajar: "No quiero sorpresas a la hora de las negociaciones. No es fácil cuando un jugador tiene que ir al interior o al exterior, lleva un acompañamiento del futbolista".

"En los chicos de inferiores tenés que estar en contacto todo el tiempo con los padres. Muchas cosas van de la mano que tenés que atender más porque son menores", detalló. Además, la agente FIFA declaró: "Siempre hay algo que puntualizo que, más allá de lo material, yo valoro el trabajo fino del día a día, porque cuando uno va subiendo va a ganarse ese sueldo o comprarse lo que quiera, pero no es todo".

En esa misma línea, Alves explicó que, los juvenis en algunos casos "lo profesional lo dejan en segundo plano y buscan a quien les de algo todos los meses. Se merecen eso, pero hay que poner el foco en la profesión, crecer y llegar a primera división, que es su sueño".

En relación a su acceso al mundo del fútbol en sus comienzos, la empresaria declaró: "Al principio en 2017 sentí que era un mundo machista. Mucha gente me ayudó, muchos otros me lo hicieron sentir. Hoy en día me reciben de la mejor manera, pero al principio era muy diferente".

Adempas, Alves habló sobre la reacción de su marido cuando decidió lanzarse como agente FIFA: "El apoyo de Patricio lo tuve desde el principio, siempre que tuve alguna duda me ayudó. También tuvo sus dudas, pero me ayudó siempre. Hoy estoy muy bien y contenta con mi trabajo".

Para finalizar, Tamara Alves habló sobre su situación actual: "En mi grupo tengo cuatro personas. Representamos jugadores de acá y de otros países, Brasil, India, Grecia, desparramados por todos lados y también argentinos en el exterior".