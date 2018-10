"Tenemos el plato fuerte el martes"

"El primer tiempo fue bastante parejo porque hubo alguna llegada para ellos. En el segundo tiempo el partido empezó a tomar forma a favor nuestro, en dominio de la pelota, del campo, pero no podíamos entrar porque Colón se defendía con mucha gente en poco espacio. Pero insistimos, recuperamos la pelota rápido, jugábamos en campo de ellos. Y en una jugada desafortunada, porque fue un detalle, una pelota quieta, terminamos perdiendo el partido. Después se defendieron bien y no pudimos entrar", explicó Marcelo Gallardo.

Además, el técnico de River Plate destacó la actuación del equipo: "Hubo buenas intenciones. Más allá de que no pudimos ganar mostramos la intención y lamentablemente no pudimos generar una jugada que nos pudiera dar el gol y se pudiera abrir el partido. Siempre se sacan cosas positivas, también en la derrota. Perder un partido después de tanto tiempo no es un problema en la Superliga, tenemos tiempo de recuperarnos. Perdimos un partido, nada más. No tuvimos buena respuesta con los cambios, justo cuando estábamos mejor vino el gol de ellos y se nos complicó".