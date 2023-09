El balance de Guido Pella tras anunciar su retiro del tenis: "Sufrí un montón"

Tras anunciar su retiro del tenis profesional a los 33 años, Guido Pella hizo un balance de lo que fue su carrera, cuyo mayor logro fue la obtención del título de Copa Davis en 2016. A horas de abandonar las canchas, el argentino admitió que dar el paso no fue sencillo y que si bien logró muchos éxitos, también sufrió mucho.

"No fue una decisión fácil. Los tenistas tenemos una vida útil. No fue fácil de asimilar porque siento que estoy en el mejor momento de mi vida productiva, pero me replanteo muchas cosas hace unos años", admitió Pella al inicio de la entrevista con el programa López 910.

Embed

El tenista argentino habló abiertamente sobre las presiones que conlleva el mundo del tenis profesional y cómo estas afectaron su decisión: "Por ciertas situaciones perdí las ganas de seguir en el circuito. Me costó un montón, pero se fue dando solo y creo que fue una decisión acertada".

Pella también hizo hincapié en la intensidad del calendario tenístico y cómo esto puede afectar la motivación de los jugadores con el tiempo: "Tenemos que pensar en giras de dos o tres meses y eso que la cabeza a los 25 se la banca, pero a los 30 las ganas son menores y querés dejar el deporte".

El tenista destacó la soledad y la presión constante que enfrentan los jugadores en cada partido: "Si no estás fuerte de cabeza, te vas poniendo a prueba constantemente. A la cancha entrás solo y si perdés, es culpa tuya y de nadie más. Se hace difícil de manejar".

Asimismo, Pella reveló que sufrió mucho a lo largo de su carrera y que las semanas de Copa Davis eran una excepción: "He sufrido un montón. En semanas de Copa Davis la pasaba bien, pero el balance es de una presión muy grande y una necesidad de rendir. Se hace cuesta arriba. Cuando perdés seguido, ahí vienen los problemas".

Pella_Davis.jpeg Pella, en 2016, al consagrarse campeón de la Copa Davis con Argentina (Foto: archivo).

El tenista argentino agradeció a la hinchada argentina por su apoyo incondicional a lo largo de su carrera y destacó la importancia de mantener un buen trato con la prensa: "Juego al tenis hace más de 20 años. Tuve una carrera larga y no es fácil mantener una relación tan buena como la que mantuve con el periodismo. A veces duros, pero necesarios en sus preguntas para pensar".

Finalmente, Guido Pella expresó su deseo de seguir vinculado al tenis, especialmente en el ámbito del equipo nacional: "Me gustaría en algún momento estar en el equipo de Copa Davis. No sé si como capitán, pero sí tener algún lugar en el equipo".