La tenísta N°1 del mundo entrena con una cinta en la boca: el insólito motivo

Iga Swiatek, la tenista polaca de 22 años, recientemente se consagró campeona en el WTA 250 de Varsovia, su ciudad natal en Polonia. Además, continúa liderando el ranking mundial de singles, enfrentándose en una reñida competición con Aryna Sabalenka, la tenista bielorrusa.

La tenista polaca precisó una victoria impecable en sus cinco partidos, sin ceder un solo set, en su primer torneo desde Wimbledon, donde había llegado a los cuartos de final.

Ahora, su enfoque está en la preparación para el US Open, el último Grand Slam de la temporada, donde tendrá que defender su título. Su serie de torneos en canchas duras en Norteamérica comenzará en Montreal, en el WTA 1000 de Canadá. A pesar de haber competido en múltiples ocasiones, es la primera vez que juega en la ciudad de Toronto.

Su oponente en el primer partido será la tenista checa Karolina Pliskova, quien avanzó a la segunda ronda después de vencer a la china Lin Zhu en un partido que fue pospuesto debido a la lluvia.

Sin embargo, la atención se centró en las sesiones de prácticas previas al torneo en Canadá, donde Swiatek fue vista entrenando con la boca tapada por cinta adhesiva.

En la conferencia de prensa antes del inicio del torneo, fue preguntada sobre esta novedosa práctica y ofreció una explicación: "Yo tampoco lo entiendo. No lo puedo explicar demasiado porque no soy una experta. A veces no entiendo del todo las cosas que me dicen que haga, pero llevo un tiempo con esto".

Y agregó, respecto de la decisión de su equipo de trabajo: "Es más difícil respirar cuando sólo lo hacés por la nariz: facilita que suba el ritmo cardíaco. Creo que tiene que ver con trabajar la resistencia".